La nouvelle exposition du MIMA donne carte blanche à l'artiste numérique Félix Luque Sanchez

Le MIMA fait le pari de l'art numérique et c'est une première pour ce Musée de l'Image Iconoclaste plutôt orienté art urbain. Le Mima attire le "grand" public, les familles, les enfants. Les fresques monumentales, la surenchère de couleurs, les représentations inspirées des comics et de la pop culture sont dans son ADN. Loin de la froideur des machines. Ici, un ensemble cohérent d'oeuvres déclinées autour d'un même récit et la simplicité du discours sur la nature de la technologie, fascinante et inquiétante à la fois, devraient permettre au plus grand nombre d'apprécier l'expérience. Et sortir les arts numériques de leur public de niche. On attend toujours une grande exposition d'arts numériques dans une de nos institutions culturelles.