La Maison du Peuple de Horta, comme si vous y étiez !

Le musée Horta met en ligne une visite virtuelle exceptionnelle, celle d’un bâtiment, chef-d’œuvre du maître, détruit depuis longtemps : la Maison du Peuple.

La première reconstitution 3D, datée de 2014, était sous forme d’un petit film. Elle se fait, cette fois, interactive, et vous laisse la possibilité de déambuler comme vous le souhaitez dans le bâtiment plus réaliste que jamais.

Construire un Palais qui ne serait pas un palais, mais une " maison " où l’air et la lumière seraient le luxe si longtemps exclu des taudis ouvriers - V. Horta

La Maison du Peuple est l’un des joyaux de Victor Horta. Construit sous la houlette du Parti Ouvrier belge (ancêtre du PS), le bâtiment comprend une salle de spectacle, magasins, cafés, salles de réunion, etc. Dessinée pour rendre hommage au socialisme, la Maison du Peuple est inaugurée en 1899, en présence, entre-autres, de Jean Jaurès. Sur sa façade, les noms des grands penseurs du socialisme, Marx, Proudhon, Owen, côtoient les courbes végétales typiquement Art-Nouveau des structures en pierre et en métal.

Avec sa destruction décriée, en 1965, la Maison du Peuple devient une martyre de l’urbanisme sauvage de la capitale.

► Vers la visite virtuelle.

Grâce à cette nouvelle visite interactive, réalisée avec le laboratoire Alice (Faculté d’architecture La Cambre-Horta), vous pourrez non seulement découvrir les espaces extérieurs et intérieurs de ce bâtiment emblématique, mais également en apprendre plus sur l’histoire, l’architecture, les fonctions et la destruction de l’édifice.