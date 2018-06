La foire de l'art de Bâle démarre sur une note solide

Art Basel, la grande foire de l'art qui se tient chaque année en Suisse, va ouvrir jeudi ses portes au public, permettant une fois encore de prendre le pouls du marché et des grandes tendances de l'art contemporain.

D'emblée, l'événement a débuté sur une note solide pour les grandes galeries avec une toile qui avait déjà trouvé preneur à pas moins de 14 millions de dollars (11,9 millions d'euros) lors des deux journées et demi réservées aux riches collectionneurs, qui peuvent venir découvrir en avant-première les pièces à acheter avant que la foire ouvre officiellement ses portes.

Mardi, alors que les V.I.P commençaient tout juste à affluer, la prestigieuse galerie zurichoise Hauser & Wirth avait déjà scellé sa première vente à huit chiffres pour une oeuvre de Joan Mitchell, une artiste américaine dont les prix décollent aux enchères.

Et dans les allées de la foire d'autres galeries réputées confirmaient elles aussi la bonne marche des affaires.

"Nous avons amené un beau (Lucio) Fontana qui s'est vendu pendant la première demi-heure et un découpage de Matisse qui s'est lui aussi vendu très rapidement", s'est félicité Brett Gorvy, le cofondateur de la galerie Lévy Gorvy, basée à New York et à Londres, lors d'un entretien avec l'AFP.

Art Basel est l'événement incontournable pour les collectionneurs, galeries et professionnels de l'art qui se bousculent chaque année pour se rendre à Bâle, sur les bords du Rhin.

Selon un rapport publié par la banque suisse UBS en partenariat avec ses organisateurs, les foires sont un canal de vente important pour les galeries, qui y réalisent environ 46% de leur chiffre d'affaires annuel, Art Basel se posant comme l'événement de référence sur lequel toutes veulent décrocher un stand.

"C'est la foire de l'art qui prime. Nous avons attendu cela pendant toute une année", a résumé Brett Gorvy, pour qui Art Basel fournit une occasion privilégiée de rencontrer ses clients européens mais aussi des collectionneurs venus d'Amérique ou d'Asie.