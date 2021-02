La collection personnelle de l'artiste Christo s'envole aux enchères : 8 millions d'euros

L’artiste Christo, moins d’un an après son décès, est plus prisé que jamais : la vente mercredi chez Sotheby’s à Paris d’une première partie de la collection personnelle du couple d’artistes, qu’il formait avec son épouse Jeanne-Claude, a atteint 8 millions d’euros.

Les parapluies bleus à Ibaraki, en 1991. - © KIYOSHI OTA - AFP

Au centre de l’attention, les dessins pour The Umbrellas (Joint project for Japan and USA) de 1991, deux installations spectaculaires de milliers de parapluies de 6 mètres de haut ouvertes simultanément au Japon et à Los Angeles sur plus de 20 kilomètres en 1991.