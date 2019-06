L'oeuvre de Basquiat "Pink Elephant with Fire Engine" estimée à 5 millions de dollars

Le tableau à dominante jaune fera partie du catalogue de la vente d'art contemporain Phillips du 27 juin prochain à Londres.

L'année de création du tableau, 1984, le jeune artiste avait déjà atteint l'apogée de sa carrière avec une première exposition solo à la Fruitmarket Gallery d'Édimbourg, en Ecosse.

L'audacieuse oeuvre, exposée un peu partout dans le monde ces 35 années, devrait se vendre à un prix atteignant 3 à 4 millions de livres (entre 3,4 et 4,5 millions d'euros). Le chiffre reste inférieur à la somme record de 110,5 millions de dollars (98,7 millions d'euros) atteinte par une oeuvre de Basquiat en 2017 chez Christie's à New York.

"Pink Elephant with Fire Engine" sera au catalogue d'une vente Phillips à Londres, aux côtés d'autres objets de la collection du joueur américain de baseball, Alex Rodriguez. L'athlète, qui collectionne des oeuvres depuis une décennie, propose aussi "Mustang Painting" de Richard Prince, estimé entre 700.000 et 1 million de livres (785.000-1,12 million d'euros).

Avec l'argent que rapportera cette vente, Alex Rodriguez compte enrichir une nouvelle collection qu'il mettra sur pied avec sa fiancée, la chanteuse star Jennifer Lopez. "Je suis au début d'un nouveau chapitre de ma vie personnelle. Après avoir passé 10 ans à collectionner seul, je suis prêt à redémarrer avec Jennifer. Nous sommes tous deux amateurs d'art et nous serons de grands mécènes ensemble", a déclaré Rodriguez dans une interview accordée à Robert Manley, co-directeur chez Phillips de l'art contemporain et du XXème siècle.

"Pink Elephant with Fire Engine" de Basquiat et "Mustang Painting" de Prince seront au cœur de la vente du 27 juin à Londres. C'est la première fois que les deux œuvres seront proposées en même temps. Plus d'information sur : www.phillips.com/.