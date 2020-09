L'Espace 58 à Andrimont (Dison) offre un lieu d'exposition à 36 artistes

Le constat semble hélas perdurer : les artistes sont parmi les principales victimes de la crise sanitaire qui s’est déclenchée voici déjà six mois, et ces mêmes artistes saluent aujourd’hui toute initiative qui peut les soutenir ; c’est le cas à Andrimont-Dison où vient de s’ouvrir une "Galerie d’art éphémère" dans une ancienne usine textile entièrement rénovée, l’Espace 58, située aux confins de la commune de Dison et de la Ville de Verviers, mais sur le territoire disonais, à l’Est de l’entité en direction de Dolhain et Eupen ; ouvert fin de l’année passée, l’Espace 58, né dans l’esprit d’un promoteur verviétois passionné de patrimoine et de rénovation industrielle, Jean-Pol Bollette, propose plusieurs salles de différentes jauges dédiées à des évènements d’entreprises et festivités privées, mais en cette mi-septembre, c’est la première fois que le site accueille un évènement culturel.

Les artistes sont invités à l'Espace 58: ils n'y supportent aucun coût - © RTBF Philippe Collette Aucun coût pour les artistes "Le but est d’offrir aux artistes une possibilité d’exposer alors qu’ils n’ont pratiquement pas eu l’occasion de le faire depuis mi-mars, explique l’organisateur de cette galerie éphémère, Maxime Bollette : nous avons lancé un appel aux artistes via les réseaux sociaux et nous avons été surpris du nombre d’artistes intéressés puisque nous en accueillons 36 pour cette première." Cette galerie éphémère a donc séduit le monde artistique d’autant que la formule est pour le moins avantageuse : " notre but est que cela ne coûte rien aux artistes, poursuit l’organisateur ; ils ne paient rien pour l’espace d’exposition de leurs œuvres et rien pour la publicité ; et pour le public, l’accès est également gratuit. La seule chose qu’on leur demande en compensation s’être d’être largement présent durant l’expo afin de nouer des contacts avec le public." Les artistes proviennent essentiellement de l’Arrondissement de Verviers, mais aussi de Liège et certains de Bruxelles avec des travaux récents conçus durant la longue période de confinement due au Covid ; on comprend aisément leur empressement à présenter enfin leurs dernières œuvres dans une galerie qui pour eux ne peut mieux tomber.