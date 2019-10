L'artiste nippon Yoshitomo Nara bat des records lors d'une vente aux enchères

L'œuvre de Yoshitomo Nara intitulée "Knife Behind Back" a retenu l'attention des collectionneurs chez Sotheby's lors de la vente Contemporary Art organisée le 6 octobre au soir à Hong Kong. Le tableau, qui montre l'un des personnages enfantins au style manga de Nara, a rapporté la stupéfiante somme de 24,9 millions de dollars (américains) en 10 minutes d'enchères. Cette vente pulvérise le précédent record de l'artiste de 59 ans (4,4 millions de dollars), établi chez Christie's Hong Kong au mois de mai. Il s'agissait de l'œuvre "Sleepless Night (Cat)".

Le tableau "Knife Behind Back" a été exécuté en 2000, année du retour de Nara dans son Japon natal après 12 années passées en Allemagne. À cette époque, l'artiste adoucit quelque peu le tempérament de ses sujets aux grands yeux, abandonnant les armes précédemment représentées. "Knife Behind Back" ne fait qu'évoquer la présence d'une arme, dissimulée derrière le dos de la petite héroïne du tableau. L'artiste avait un jour expliqué : "J'envisage ces enfants comme des êtres entourés de personnes plus grandes et plus mauvaises, plus lourdement armées".

Nara n'est pas le seul à avoir fait des étincelles lors la vente Sotheby's Contemporary Art, qui a rapporté au total environ 68,6 millions de dollars. L'œuvre monumentale "Smoke" de Liu Ye a été adjugée au prix de 6,6 millions de dollars. L'artiste de 54 ans a ainsi surpassé son précédent record (5,5 millions de dollars), établi chez Sotheby's Hong Kong en 2013 grâce à "Sword".

Par ailleurs, la vente Sotheby's Modern Art du 5 octobre a permis à Sanyu, surnommé le "Matisse chinois", d'établir lui aussi un record personnel. "Nu" a rapporté 25,2 millions de dollars.