L'artiste liégeoise Pauline Dubisy donne vie à vos murs grâce à ses fresques

L’artiste liégeoise Pauline Dubisy donne un petit supplément d’âme aux murs avec ses fresques murales. À travers ses réalisations, plongez dans un univers fleuri et féminin…

Après la réalisation de peintures sur toile, Pauline Dubisy embellit aussi les murs en peignant directement sur ceux-ci… Cette artiste peintre réalise des œuvres XXL poétiques, colorées et originales. Selon elle, "tout en apportant du caractère à la maison, la peinture murale stimulera l’évasion, l’imagination et suscitera toujours des émotions fortes, en toute subtilité : un sentiment, un souvenir, une aspiration, un idéal ou des valeurs à transmettre."

Marqué par les contrastes chaud-froid, les ombres délicates et les jeux de transparence, son travail, habité de présences familières et mystérieuses, transforme vos murs en œuvres d’art hors du commun…

Bien qu’elle adore se plonger dans l’univers fleuri, les paysages oniriques, les symboles de la nature et les figures féminines, Pauline réalise vos créations murales selon vos goûts, en toute émotion. Elle aime aussi saupoudrer ses réalisations de touches très intimes et de thèmes spirituels. En plus de ses fresques, cette ancienne étudiante de l’ESA Saint-Luc de Liège réalise toujours des toiles et les galeries d’art lui ouvrent leurs portes.

