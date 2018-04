L'artiste français Yves Klein à l'honneur au palais de Blenheim en Angleterre

Le palais de Blenheim (Blenheim Palace), lieu de naissance de Winston Churchill, vient d'annoncer que l'artiste français Yves Klein sera le sujet de sa prochaine exposition, un événement d'importance qui démarrera cet été.

Coïncidant avec le 90e anniversaire de la naissance de l'artiste, l'exposition marque le cinquième anniversaire de la Blenheim Art Foundation, qui amène art moderne et contemporain dans ce cadre historique et a précédemment exposé Ai Weiwei et Jenny Holzer.



Cette exposition sera la plus complète jamais consacrée au Royaume-Uni à Yves Klein, décédé en 1962 à l'âge de 34 ans et connu pour ses expériences artistiques pionnières qui ont fortement influencé l'art conceptuel, le minimalisme et la performance. Le fait d'armes le plus marquant d'Yves Klein est sans doute l'invention de son propre pigment bleu outremer, le "bleu Klein".

Ce pigment sera donc exposé lui aussi, recouvrant une Vénus de Milo, entre autres oeuvres inspirées par la sculpture grecque classique. On retrouvera également une grande installation bleue et plusieurs des "monochromes" de l'artiste, dont les couleurs transformeront les alentours baroques du grand hall du palais et de ses pièces principales.

Seront également exposées des tableaux de la série "Anthropométries", pour lesquels Yves Klein utilisait des modèles comme "pinceaux humains" pour marquer la toile devant un public, ainsi que des oeuvres plus tardives en or et les "sculptures éponges", réalisées à partir d'éponges saturées de pigments.

L'exposition "Yves Klein at Blenheim Palace" se déroulera du 18 juillet au 7 octobre au palais de Blenheim, un édifice du XVIIIe siècle inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, anciennement demeure des ducs de Marlborough et lieu de naissance de Winston Churchill.