L’artiste chinois Ai Wei wei attend votre réponse à la question : Où allons-nous maintenant ?

À chaque artiste sa question existentielle. Si William Shakespeare s’est longtemps demandé s’il valait mieux "être ou ne pas être", Ai Weiwei s’interroge, lui, sur notre futur. La star chinoise de l’art contemporain participe à une installation artistique à Londres dont le but est de réfléchir au monde post-Covid.

Les amateurs d’art devront se rendre en plein cœur de Londres, à Piccadilly Circus, pour découvrir l’installation artistique "WHERE DO WE GO FROM HERE" ("Où allons-nous maintenant"). Ce projet a été lancé début octobre par CIRCA, une nouvelle plateforme présentant chaque jour de l’art numérique, à la fois en ligne et dans un espace public dans la capitale anglaise. De nombreux artistes d’envergure internationale ont été invités à y participer, dont Ai Weiwei, Marina Abramović, Nikita Gale, Indy Johar et Tom Whyman.

Afin de rendre l’installation encore plus participative, CIRCA invite le public à tenter de répondre à la question soulevée par "WHERE DO WE GO FROM HERE". Ils peuvent soumettre leur réponse sur le site de CIRCA jusqu’au 30 octobre dans l’espoir de gagner une œuvre inédite d’Ai Weiwei. L’heureux gagnant verra également sa réponse apparaître sur des écrans géants en plein milieu de Piccadilly Circus.

L’artiste a créé une édition spéciale de 51 tirages intitulés "#CIRCAECONOMY", tous signés de sa main. Si l’un des tirages d’Ai Weiwei est mis en jeu dans le cadre du lancement de "WHERE DO WE GO FROM HERE", les autres seront mis en vente sur CIRCA dans les prochaines semaines. Leur prix de vente : 5000 livres (environ 5890 euros). Les bénéfices de cette vente serviront à soutenir le programme d’art public gratuit CIRCA à Londres, Tokyo, Séoul, Milan et New York, tout en renforçant l’initiative #CIRCAECONOMY.