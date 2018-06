"L'Art de la différence" et "Quelque part entre les deux" dès le 20 juin à Bozar

"L'Art de la différence" et "Quelque part entre les deux" sont les thèmes des expositions inédites qui seront présentées au public à partir du 20 juin à Bozar à Bruxelles et qui traitent respectivement des relations entre les nouvelles technologies et l'Art et des Scènes européennes de l'Art contemporain.

Le parti pris de "L'Art de la différence", qui se prolongera jusqu'au 26 août, consiste à montrer un grand nombre d'objets historiques dans le domaine des avancées technologiques tout en laissant toutefois la part belle aux dispositions numériques, aux arts visuels, à l'Art brut, aux courts-métrages et aux objets conçus grâce aux technologies les plus récentes. L'exposition se décline en quatre thèmes : percevoir, éprouver, contester et imaginer. Elle s'inscrit dans le cadre de l'Année des Diversités de l'ULB et est soutenue par la Ville de Bruxelles. L'entrée est gratuite

Exosquelettes, lunettes pour aveugles, prothèses bioniques. Les recherches sur le handicap sensoriel, moteur et mental ont donné lieu à de nombreuses inventions. Ces innovations ont incontestablement amélioré la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Mais elles ont aussi suscité des nouveaux débats de société et des formes de contestations à propos de « l'homme augmenté » et du transhumanisme. Bien évidemment, ces débats ont aussi fait l'objet de réflexions et de critiques de la part des artistes.

"Quelque part entre les deux" ("Somewhere in between"), par contre, évoquera, jusqu'au 19 août, les Scènes européennes de l'Art contemporain ainsi que leurs réseaux en se rapprochant autant que possible de l'actualité dans ce domaine .

Cinq acteurs artistiques indépendants, les espaces "Etablissement d'en face", "Komplot" et "La Loge", tous trois de Bruxelles, le commissaire d'exposition Michal Novotny (Prague) ainsi que les étudiants de la section "Etudes de conservateur" de l'école supérieure des Arts (KASK) à Gand, ont reçu carte blanche dans les espaces du Palais des Beaux-Arts pour présenter 104 oeuvres d'art réalisées par 74 artistes internationaux mais aussi 25 commissaires de leur large réseau.

Ces deux expositions sont accessibles au public du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 avec une nocturne le jeudi jusqu'à 21h00.