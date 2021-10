"L’Art de la Conversation", un chef-d’œuvre de René Magritte, bientôt en vente

Pour Thomas Bompard, senior international specialist chez Sotheby’s, cette toile

"possède tout ce pourquoi beaucoup de collectionneurs internationaux placent Magritte tout en haut de leur ‘wish list'".

Et pour cause, le peintre belge y déploie certains de ses thèmes de prédilection tels les "tableaux-mots", omniprésents dans son travail depuis les années 1920, et la fameuse nuit magrittienne.

Lire aussi : l’exposition "René Magritte, Les images révélées"

"L’Art de la Conversation" a été réalisé en 1950, une époque à laquelle Magritte renoue avec le surréalisme après avoir définitivement tourné la page de ses peintures ironiques et criardes des années de guerre. A cette même époque, il venait d’entamer une collaboration avec le marchand d’art gréco-américain Alexandre Iolas. Un partenariat qui allait lui ouvrir les portes du marché américain.

La toile en vente chez Sotheby’s témoigne de ce contexte d’ambition nouvelle où Magritte travaille à sa consécration internationale et part à la recherche d’images poétiques parfaites.

"C’est une image surréaliste absolument magnifique, une invitation au voyage ouvrant sur un monde de poésie et de mystère, sous un clair de lune comme seul Magritte sait les peindre",

déclare Thomas Bompard.

Sotheby’s a estimé "L’Art de la Conversation" entre 9 et 12 millions d’euros. Un montant qui atteste, non seulement de sa provenance prestigieuse, mais aussi de sa rareté sur le marché. La maison d’enchères affirme que c’est la première fois que le tableau fait son apparition en ventes publiques.