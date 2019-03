L'Arc Majeur de Bernar Venet

Bernar Venet est un peintre et sculpteur français, né en 1941.

L’oeuvre minimaliste s’ancre dans le courant conceptuel des années 60. Le travail de l’artiste tourne autour de la ligne droite ou courbe. Il réalise de nombreux arcs, à Berlin ou à Nice. Il les déploie au Château de Versailles en 2011. Ils encadrent l’edifice et mettent entre parenthèses la statue équestre de Louis XIV.

A l’automne 2019, l’Arc Majeur sera la plus grande sculpture jamais réalisée par Bernar Venet. Le projet date de 1984. Initialement destinée à surplomber une autoroute française, l’oeuvre se déploiera comme un arc-en-ciel au-dessus de l’E411 à la borne 99 sur le territoire de Rochefort. L’arc est en deux parties, un segment de 60 m constitué de trois caissons de 20 m et un autre composé d’un seul caisson. L’intérieur du caisson fait 2,25 m de côté. Le vide qui réunira les deux parties donnera l’illusion d’un arc unique de 205,5 degrés englobant les bas-côtés de l’autoroute et l’œil se plaira à imaginer que l’arc est entier et passe sous la route. Bernar Venet recherchait un tronçon sans poteaux d’éclairage et un emplacement précédé d’un vallon pour jouir d’un vue dégagée sur l’Arc Majeur. Il a repéré le lieu idéal à la frontière entre les provinces de Namur et de Luxembourg. Le projet porté par la Fondation John Cockerill et développé par le Bureau d’Etudes Greisch sera offert à la Région wallonne et au regard des automobilistes.