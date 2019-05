Koons, Hockney, Richter: les oeuvres d'artistes vivants les plus chères

Выставка китайского художника Цуй Жучжо в... Более всего меня поразили удивительно поэтические названия картин, как “Прошлой ночью снег окутал землю тонким покрывалом”. Миникурс китайского - https://goo.gl/PiYk1x лучший для поездки в Китай! https://youtu.be/ZZhS36eA9SQ Посмотрите, прочитайте и испытайте чувство неподдельного восторга! Это выставка “Мерцание гладкой яшмы” самого успешного художника Китая Цуй Жучжо, которая проходила в Манеже в Санкт-Петербурге! Вход на выставку – это символическbе триумфальные ворота Пайлоу. На выставке было представлено около 200 картин, в том числе масштабные полиптихи, достигающие нескольких десятков метров в длину. Художник работает в традиционной технике, называемой гохуа, которая предполагает использование туши и водяных красок на шелке или бумаге. Шань-шуй (кит. 山水 - «гора-воды») — традиционные китайские пейзажные композиции с изображением гор и воды, сакральных элементов, символизирующих мужское и женское начало инь-ян. Изображения сопровождаются каллиграфическими надписями. The Sun Descended Behind the Dark Blue Peaks. Солнце опустилось за синие вершины. Прошлой ночью снег окутал землю тонким покрывалом. Last Night Snow Enswathed the Land in a Thin Veil. Не удивляйтесь, что одинокая лодка плывет по реке. Don’t Be Surprised than a Solitary Boat Floats on the River Моросящий дождь возвращается в соседние долины. The Drizzling Rain Returns to the Neighbouring Valleys Каллиграфия Calligraphy In the old hovel, you can grow strong in spirit, But you can drink your fill in a small brook. В старой лачуге можно вырастить сильного духом, А напиться чистой воды можно и в малом ручье. Под лунным светом стихи холодны и прекрасны, Роса намочила подушку, думы светлы и чисты. The verses are cold and wonderful under the moonlight, The dew moistened the cushion, the doum palms are bright and clean. Я люблю путешествовать и фотографировать! И я люблю цветы! И будет много Австралии... Подписывайтесь на мой канал – https://www.youtube.com/channel/UC7Vt... Будет интересно и познавательно:))) И красиво!