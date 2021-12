"Inside Dali" : une exposition à Gand dédiée au peintre surréaliste à travers un voyage numérique entre rêve et réalité

Les visiteurs de l’exposition seront amenés à redécouvrir la vie et la carrière de l’ un des plus importants artistes du XXe siècle . Le projet mélange prouesse technologique, imagerie, objets réels, illusions ainsi que de multiples références à l’univers très personnel du "génie du Surréalisme".

Souvent perçu comme un personnage excentrique aux moustaches flamboyantes, il sera mis en lumière ici par le biais d’un voyage multimédia entre rêve numérique et réalité, mais aussi onirique aux frontières de l ’imaginaire et du réel et programmé par l’agence de conception "Tempora".

Salvador Dali est né à Figueres, dans la région catalane de l’Emporda. Il fréquentera l’Académie des Baux-Arts de Madrid où il rencontrera le poète Federico Garcia Lorca et s’intéressera au Dadaïsme. Ses premières œuvres seront réalistes et témoignent déjà de la virtuosité technique du maître. Exclu de l’Académie, il se rend à Paris en 1922 et y rencontrera cette fois Pablo Picasso. Grâce à son ami Joan Miro, il intégrera le cercle des artistes liés au mouvement surréaliste et parmi eux, René Magritte, André Breton et Paul Eluard. Il réalisera, avec Luis Bunuel le fameux "Chien andalou", véritable monument du cinéma surréaliste.