Inauguration d'une exposition d'œuvres vendues aux enchères aux profit des réfugiés

"Peace of art", une exposition regroupant 125 œuvres d'art qui seront vendues dimanche aux enchères au profit de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, a été inaugurée jeudi soir à la Maison du Peuple, à Saint-Gilles. L'exposition sera ouverte au public à partir de vendredi à 18h00, et est organisée en partenariat avec un collectif d'artistes, la commune de Saint-Gilles et la Plateforme citoyenne.

Plusieurs artistes indignés par le sort réservés aux réfugiés en Belgique sont à l'origine de "Peace of art". "Nous voulions réagir aux conditions d'accueil des réfugiés qui nous ulcèrent mais ne savions quelle forme donner à cette indignation. Etant artistes, nous avons décidé de monter un collectif et de proposer à la Plateforme de soutien aux réfugiés de donner des œuvres et d'organiser une exposition puis une vente aux enchères dont les profits leur seront intégralement reversés", explique Stéphanie Jacques, l'une des artistes du collectif.

"En tout, 125 artistes ont répondu à l'appel et donné une de leurs œuvres qui sera exposée à la Maison du Peuple. Il s'agit tant d'artistes reconnus que d'artistes émergents mais prometteurs ou encore d'artistes amateurs. Les travaux proposés sont des photos, peintures, sculptures et techniques de dessins imprimés notamment", ajoute-t-elle.

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés rappelle pour sa part qu'elle ne reçoit pas de subsides et que sa mission est de plus en plus étendue. Elle espère donc que l'initiative fera des émules.

Les œuvres exposées sont visibles sur le site. La grande majorité des enchères commenceront à 50 euros et la vente aura lieu ce dimanche à 14h30 à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.