Il "soigne" les bâtiments avec des briques Lego

Depuis 2007, Jan Vormann, artiste franco-allemand, s’amuse avec les petites briques de notre enfance. Il est l’origine d’une démarche artistique qui “soigne” les blessures du temps des monuments, des bâtiments et du mobilier urbain à l’aide de Lego. Ces cicatrices colorées fleurissent un peu partout dans le monde.

A la place d’un pavé manquant à Anvers ou d’une jointure usée d’un mur parisien, sur une rambarde en ruine au Cap, sur la façade effritée d’un bureau new-yorkais ou dans les fissures d’un escalier à Taiwan. Le projet, qui se nomme Dispatchwork, se propage sur toute la planète. Jan Vormann n’a pas réalisé tous ces pansements de plastique lui-même, il a encouragé les gens à le faire. Dans un premier temps, c’est surtout à Berlin qu’il s’est exercé, dans une ville criblée par les impacts de balles et les trous d’obus. Son souhait était de mettre un peu de joie et de couleur dans cette ville grise et usée par le temps. Un sac de Lego dans la valise, il a fini par parcourir des milliers de kilomètres pour répandre sa pratique dans d’autres contrées, et contaminer d’autres adeptes. Voyant sa démarche de plus en plus copiée et partagée, il décide de créer une carte interactive où tout le monde peut ajouter les photos de sa propre réalisation de briques colorées. Des centaines de street-artistes en herbe ont ainsi éclos à travers le monde.