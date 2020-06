Hommage à Christo : l'Arc de Triomphe sera empaqueté en 2021

Célèbre pour ses réalisations aussi controversées que populaires (il a aussi emballé le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag à Berlin), Christo est mort à New York à 84 ans, sans avoir pu réaliser ce nouveau projet fou : empaqueter l’arche emblématique de 25.000 m2 de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et de 7000 mètres de corde rouge.

Ce projet impertinent et gigantesque L’Arc de triomphe, Wrapped "se poursuit conformément aux vœux de l’artiste" d’origine bulgare, a assuré à l’AFP le Centre des Monuments Nationaux (CMN) qui gère ce monument, l’un des plus visités de Paris.

"J'ai un rêve"

La belle exposition "Christo et Jeanne-Claude, Paris !" que le Centre Pompidou devait inaugurer le 16 mars, au moment où le confinement avait débuté, ouvrira le 1er juillet.

Conçue comme "avant-première" au projet, elle retrace la période parisienne du couple entre 1958 et 1964, ainsi que l’histoire du Pont-Neuf empaqueté. Elle retrace les tractations menées avec des personnalités politiques françaises, dont l’ex-maire de Paris Jacques Chirac. Des débats qui, pour Christo, faisaient partie intégrante de l’œuvre qu’il voulait évènement politique et social.

Lors d’une visite de l’exposition avant le confinement, le directeur du Centre Pompidou Bernard Blistène avait confié à l’AFP comment le projet était né à l’occasion d’une conversation avec Christo.

"Lorsque nous nous étions rencontrés, que nous avions proposé un projet à Christo et à Jeanne-Claude, je lui ai dit, en sortant du Centre Pompidou : tu sais, Christo, j’ai un rêve, pourquoi n’empaquetterais-tu pas le Centre Pompidou ? Il m’a répondu : j’en ai un beaucoup plus ancien. En 1961 je voulais déjà empaqueter l’Arc de Triomphe. Je lui ai dit : l’Arc de triomphe, tu n’y penses pas ! – Si, je vais te montrer les dessins. Et, à ce moment-là, nous avons trouvé le soutien à la fois du Centre des monuments nationaux et du président de la République. Ce soutien était nécessaire, à ce niveau-là".

Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu lundi un hommage appuyé au "génie" de Christo pour ses œuvres "qui transformaient les édifices et les paysages en événements poétiques".

Le chantier, dont le maître d’œuvre sera les Charpentiers de Paris, est entièrement autofinancé, comme le reste de ses projets, s’enorgueillissait Christo. Ceci grâce à la vente d’études préparatoires, dessins, collages, maquettes, œuvres des années 60 et lithographies. Il ne bénéficiera d’aucun financement public ou privé.