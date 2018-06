Gabriel Belgeonne s'expose (Sans titre) au BPS22

Gabriel Belgeonne (sans titre) est celui paradoxal que Pierre-Olivier Rollin, le directeur du BPS 22 à Charleroi, a choisi pour cette exposition réunissant une septantaine d’œuvres réalisées au cours de cinquante ans de carrière.

Gabriel Belgeonne, peintre et graveur, dessinateur et éditeur, a été professeur de gravure à La Cambre, membre fondateur du Centre de la Gravure et fondateur avec son épouse Thérèse de la maison d’édition Tandem. L’homme couvert de titres est discret.

L’œuvre peu bavarde s’impose par l’énigmatique présence des formes en équilibre sur le fil du temps qui semble arrêté, dès lors que les formes en gestation hésitent entre la stabilité et l’instabilité. Belgeonne s’illustra d’emblée dans l’abstraction. Le peintre Zéphir Busine et le graveur Gustave Marchoul aiguisèrent son regard et l’initièrent à la création plastique.