Frida Kahlo numérisée pour une exposition à Mexico

Sur des écrans géants et des tentures, défilent 26 des œuvres de la célèbre peintre , offrant au public une expérience immersive numérique où fusionnent vidéos, musique et éléments interactifs, dans les murs du Frontón México, un ancien bâtiment art déco de la capitale mexicaine.

Frida Kahlo © Bettmann Archive

Des toiles telles que "The Two Fridas" et "The Broken Column", ainsi que ses célèbres autoportraits présentés sous forme de montage numérique, se succèdent sur fond de musique traditionnelle.

"Frida. L’expérience immersive" synthétise la vie et l’œuvre de cette femme hors du commun née le 6 juillet 1907 et morte le 13 juillet 1954, dont le destin a basculé suite à un grave accident de bus.

Elle subira de nombreuses interventions chirurgicales et sera contrainte à porter un corset. Durant ses années de souffrance et de traitement, elle se formera elle-même à la peinture.

L’objectif de l’exposition est "de faire connaître les tableaux de Frida, qui ont fait le tour du monde, tout en les rendant plus familiers, voire intimes", explique à l’AFP Mara de Anda, arrière-petite-nièce de l’artiste.