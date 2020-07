Frida Kahlo, le cri de la souffrance en peinture

Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón de son vrai nom, Frida Kahlo est sans doute l’une des artistes les plus influentes du XXe siècle. Outre ses convictions politiques, teintées de communisme et d’anticonformisme, c’est son combat contre son propre corps à l’origine de sa grandeur artistique.

"Douleur, plaisir et mort ne sont rien de plus que le processus de la vie. La lutte révolutionnaire, dans ce processus, est une porte ouverte à l’intelligence".

Héritage posthume

Sa santé ébranlée par une pneumonie, Frida Kahlo s’éteint dans la nuit du 13 juillet 1954, sept jours après son quarante-septième anniversaire.

Aujourd’hui encore, Frida Kahlo reste une icône dans le monde entier – tant d’un point de vue artistique que pour sa personnalité pour laquelle le courage, la force et l’amour resteront les maîtres-mots.

Cristina Kahlo, photographe et petite-nièce de l’artiste, insiste sur l'importance de ne pas séparer son image de son travail : "Le public a élevé Frida Kahlo au rang d’icône en raison de sa personnalité unique et des multiples facettes de sa vie. Elle est devenue le symbole de la force intérieure des femmes, de l’amour du Mexique et de sa culture, ainsi que du courage face à l’adversité. Elle était avant tout une femme sincère et fidèle à ses convictions." (Source : "Frida Kahlo comme légende mondiale", Google Arts & Culture)