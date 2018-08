"Franz Marc : la dernière chevauchée du cavalier bleu" sur Arte

Le reportage d’Arte retrace le destin de Franz Marc, artiste allemand fondateur du groupe "Le Cavalier Bleu".

Né en 1880 à Munich, Franz Marc est un artiste peintre allemand, représentant de l’expressionnisme. Talent protéiforme, il fut aussi graveur, lithographe, écrivain, aquarelliste et créa le groupe "Le Cavalier Bleu" (Der blaue Reiter) avec Vassily Kandinsky et August Macke, en 1911. Franz Marc a toujours été un homme moderne et curieux, absorbant les inspirations artistiques de son temps pour les pousser encore plus loin. Il s’intéressa notamment au cubisme, à l’art nouveau, au fauvisme et à l’expressionnisme, dans lequel il trouva sa place. La véritable marque de fabrique de Marc réside dans ses sujets, il est en effet principalement un peintre animalier : il aime à peindre les formes harmonieuses de ses chevaux, leurs crinières virevoltantes et leur fougue trépidante. Il aime aussi représenter félins, canidés et autres animaux de la jungle.

Le peintre allemand sera enrôlé dans l’armée allemande en 1914, Marc est alors en quête de changement. L’artiste décèdera d’un éclat d’obus à Verdun lors d’une mission de reconnaissance. Le reportage de Hedwig Schmutte retrace la vie et l’oeuvre de cet artiste tout à fait singulier, moderne et novateur.

Regardez “Franz Marc : la dernière chevauchée du cavalier bleu” (2015) de Hedwig Schmutte sur le site web d’Arte.