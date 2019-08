Francis Bacon et la littérature au Centre Pompidou

20 ans après la dernière grande exposition consacrée à Francis Bacon au Centre Pompidou, en 1996, l'artiste irlandais s'apprête à être remis à l'honneur avec l'exposition "Bacon en toutes lettres". Elle se concentrera sur les œuvres produites par Francis Bacon au cours de ses deux dernières décennies de carrière et sur l'influence qu'a eu la littérature sur son oeuvre. L'exposition comprendra plus de 60 tableaux, datés de 1971 à 1992, avec notamment 12 triptyques, ainsi qu'une série de portraits et d'auto-portraits.

Les vingt dernières années de la carrière de l'artiste ont particulièrement compté pour lui, car elles ont été marquées par une simplification et une intensification de son style pictural. Ses couleurs ont acquis une nouvelle profondeur, émanant d'un registre chromatique unique allant du jaune au rose, en passant par les tons orangers saturés, comme sur sa toile de 1983, intitulée "Sand Dune".

Le décès de son partenaire de longue date, George Dyer, qui s'est suicidé en 1971, a également hanté l'oeuvre de Bacon qui a suivi cet événement. La série des triptyques "noirs", peinte en hommage à son défunt amant, donne à voir deux silhouettes assises luttant contre le mort.

L'exposition présentée à Paris se consacre principale à mettre en lumière l'influence de la littérature sur l'oeuvre de Francis Bacon. Placée sous la houlette de Didier Ottinger, "Bacon en toutes lettres" comprendra aussi de nombreuses lectures, émanant de la vaste bibliothèque de l'artiste : des textes de Georges Bataille, d'Eschyle, de T. S. Eliott ou encore de Nietzsche, lus par des acteurs français de renom, comme Mathieu Amalric, Jean-Marc Barr ou Valérie Dreville. Ces auteurs ont eu un impact considérable sur l'oeuvre de l'Irlandais, en lui inspirant des images et des motifs récurrents, comme les Furies de la mythologie grecque. L'influence du dramaturge grec Eschyle est particulièrement visible dans plusieurs peintures, dont le triptyque datant de 1981, inspiré de l'Orestie d'Eschyle.

"Bacon en toutes lettres" sera visible au Centre Pompidou du 11 septembre au 20 janvier 2020. Plus d'informations sur le site du musée.