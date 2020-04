Entrez dans l'oeuvre de Yayoi Kusama sans sortir du confinement

L'installation composée de milliers de LED est l'une des deux "Infinity Rooms" qui figurent dans la collection permanente de The Broad, aux côtés de "Longing for Eternity" (2017) de la même artiste.

Parmi ses différents projets, on note "Infinite Drone", qui permet aux amateurs d'art d'expérimenter l'oeuvre "The Souls of Millions of Light Years Away" (2013) de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, depuis leur domicile.

Le musée The Broad de Los Angeles a dû fermer ses portes du fait de la pandémie de coronavirus, mais il propose plusieurs initiatives en ligne pour que le public reste connecté et soudé.

The Broad a repensé "The Souls of Millions of Light Years Away" de Kusama dans le cadre d'une nouvelle série vidéo postée sur Instagram, dans laquelle le musée a associé à l'oeuvre de la musique composée par des artistes et musiciens de Los Angeles.

"Saisissez l'occasion de vous plonger dans les aspects spirituels de l'exploration de l'éternité de Kusama -- associés aux sélections auditives choisies par The Broad, comprenant de la musique de drone, électronique, ambiante et pop", a noté l'institution culturelle sur Instagram.

The Broad a collaboré avec Geneva Skeen pour la première édition du projet "Infinite Drone". La pratique musicale de cette musicienne s'inspire de "l'écriture féminine, de métaphores alchimiques et d'une gamme de traditions musicales allant du mysticisme sacré à la musique industrielle", précise le musée.

Les images d'Infinity Room bénéficient ainsi d'un accompagnement musical de Skeen intitulé "The Oval Window". Elle a mis au point cette composition en enregistrant des voix et du piano traités par des technologies numériques et analogiques.