Deux Picasso en vedette d'une prochaine vente d'automne chez Christie's

Deux tableaux de Picasso, dont l'un a passé plus de 60 ans dans une collection privée et n'a jamais été cédé aux enchères, feront partie des temps forts de la vente d'automne chez Christie's à New York en novembre.

"Femme accroupie en costume turc (Jacqueline)", dont Christie's estime la valeur de 20 à 30 millions de dollars, "est resté dans la collection privée d'une seule famille pendant trois générations, depuis 1957, seulement deux ans après sa création", a expliqué Christie's dans un communiqué.