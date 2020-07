Des œuvres d'art à collectionner, sur son smartphone, en réalité augmentée

En 2018, cette sculpture avait été installée trois mois durant sur le lac Serpentine de Hyde Park à Londres, où les passants pouvaient admirer 7506 barils roses et violets que l’artiste Christo avait empilés pour former une plateforme flottante.

"Wunderkammer" (ou "Cabinet de Curiosités" en allemand) permet aux férus de nouvelles technologies et d’art de projeter des sculptures réalistes d’animaux, d’objets et de phénomènes météorologiques chez eux.

Les propriétaires de ces œuvres digitales pouvaient placer, capturer et présenter ces sculptures numériques appelées collectivement "COMPANION (EXPANDED)" dans différents lieux grâce à l’application Acute Art. Ils avaient la possibilité de les garder dans la sphère privée ou de les faire apparaître à quiconque téléchargeait l’application.

Ces œuvres virtuelles sont moins chères que celles figurant sur le marché de l’art, elles peuvent être échangées et revendues directement sur l’application au prix choisi par leur propriétaire. Acute Art a annoncé qu’une commission de 30% serait rajoutée, partagée équitablement entre l’acheteur et le vendeur.

Les amateurs d’art moins argentés pouvaient aussi acquérir d’autres œuvres de KAWS, sous forme de sculptures de 30 cm proposées en trois coloris à s’offrir pour une période limitée (de sept à trente jours).

Le prix de ces "locations" d’œuvres "AT THIS TIME (EXPANDED)" coûtait 6,99 dollars pour sept jours pour une seule, alors que les trois sculptures étaient proposées moyennant 29,99 dollars pour 30 jours.

"Lorsque j’ai pris conscience de la qualité qui pouvait être atteinte grâce à la réalité augmentée, j’ai immédiatement été attiré par son potentiel. J’ai créé et exposé des objets dans les espaces publics tout au long de ma carrière, et cela me permet de me développer dans une sphère complètement nouvelle. Les possibilités de localisation et d’échelle sont infinies, et je suis heureux de commencer un nouveau dialogue de cette manière", a expliqué KAWS dans un communiqué à propos de cette initiative.