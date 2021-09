Des œuvres créées pour une pochette d’album de Radiohead aux enchères

Christie’s mettra en vente six peintures de Stanley Donwood durant sa vente "First Open : Post-War and Contemporary Art", qui se tiendra du 5 au 19 octobre prochains . Cette série de paysages dystopiques, réalisée entre 1999 et 2001 , est étroitement liée à la pochette du quatrième disque de Radiohead, "Kid A" (2000).

Stanley Donwood les a conçus dans une grange que Radiohead avait achetée comme studio d’enregistrement avec l’argent qu’il avait gagné avec leur troisième album, "OK Computer" (1997). "Nous avions de nombreuses versions de la couverture, toutes avec des images différentes et des titres différents dans des polices de caractères différentes. Nous n’arrivions pas à déterminer laquelle était la bonne, alors nous les avons toutes descendues et les avons collées avec du ruban adhésif sur les armoires et le réfrigérateur de la cuisine, en espérant que le lendemain matin, la bonne couverture et le bon titre seraient évidents. Et c’était le cas, et il s’appelait 'Kid A'", s’est-il remémoré dans un communiqué.

Ces toiles sont estimées entre 10.000 et 15.000 livres (entre 11.651 et 17.473 euros). Des montants légèrement en dessous du record de vente aux enchères de l’artiste (environ 18.929 euros).