Des dessins inédits de Félicien Rops, souvenirs d'un voyage imaginaire, découverts dans un fonds d'archives

Trois dessins attribués à Félicien Rops ont été retrouvés dans les archives de l’un de ses amis féru d’égyptologie. Ils sont les traces d’un étonnant voyage en Scandinavie, réalisé par les deux hommes.

En réalisant l’inventaire d’archives liées à l’égyptologie des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH), Joffrey Liénart, chercheur pour le projet Pyramids and Progress, a fait l’étonnante découverte.

Ce projet académique réunit plusieurs universités et musées belges et étudie l’histoire de l’égyptologie en Belgique. C’est dans ce cadre qu’une vaste opération d’inventoriage des archives du Musée Art et Histoire, qui abrite une importante collection d’objets et d’œuvres d’Egypte antique, est en cours. Et c’est en épluchant ces fonds, dans le but de leur numérisation partielle, que le chercheur est tombé sur les dessins tracés dans des carnets de voyage.

Les archives en question sont celles d’un collectionneur belge, Gustave Hagemans (1830-1908), député libéral, riche homme d’affaires et ami de Rops. Passionné d’égyptologie, l’homme a amassé une impressionnante collection d’objets divers, dans un "cabinet de curiosité" qu’il vend en 1861 à l’Etat belge. Les 1500 pièces sont données au musée de la Porte de Hal, ancêtre des Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Parmi elles, 87 lots d’antiquités égyptiennes qui seront les toutes premières de la section Egypte du musée.

Rops en Scandinavie

En 2004, les MRAH achètent les archives de Gustave Hageman, jusque-là restées dans la famille. On y découvre notamment son goût pour les voyages luxueux. C’est l’un d’eux retient l’attention. En août 1876, Hagemans part avec ses deux fils et Félicien Rops, avec qui il fréquente les milieux maçonniques, à Stockholm pour assister au Congrès international d’Anthropologie et d’Archéologie préhistorique.