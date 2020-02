Des céramiques françaises de Picasso mises aux enchères en ligne

La maison Sotheby’s de Londres met en vente une collection éclectique de céramiques fabriquées par Pablo Picasso dans le sud de la France et qu’il a gardé près de lui toute sa vie durant. Cette vente en ligne, intitulée "Picasso Ceramics : Colours of the Côte d’Azur", propose une sélection unique d’œuvres qui reflètent les expérimentations menées par l’artiste tout au long de sa carrière sur les différentes techniques de fabrication de la céramique.

Picasso s’est mis à la céramique en 1946, suite à une exposition d’artisans locaux près de Vallauris, où le peintre a rencontré Suzanne Ramié, la célèbre céramiste qui dirigeait la maison Madoura dédiée à la poterie. Suite à cette rencontre inspirante – et aussi du fait qu’il s’était établi sur la Côte d’Azur – le maître espagnol a passé les 25 années suivantes à produire plus de 3500 céramiques, dont des assiettes, des vases, des plats, des carreaux de carrelage et des pichets. Après des années d’expérimentation et de recherches, Picasso a adopté deux méthodes de production, la première fondée sur la reproduction d’un objet original à la main et la seconde sur des moules.

Une vente accessible pour les petits acheteurs

Ces céramiques seront mises en vente par la maison Sotheby’s de Londres le 6 février, après de longues années passées dans la collection privée de Marina Picasso, la petite-fille du maître. Les différentes œuvres affichent des mises à prix allant de 500 à 32 000 £ (environ 600 €/38 000 €) et pourront ainsi séduire tant les acheteurs individuels que les grands collectionneurs. Parmi les temps forts de cette vente, on note les pichets en terre de faïence "Tête de Femme Couronnée de Fleurs" (estimé entre 24 000 € et 30 000 €), et "Visage au Nez Noir" (estimé entre 18 000 € et 24 000 €). Mais aussi un lot de dix assiettes en terre de faïence, baptisé "Service Visage Noir" (estimé entre 28 000 € et 38 000 €).

Alors que ces céramiques sont mises en vente par Sotheby’s à Londres, la capitale britannique accueille actuellement une vaste exposition dédiée aux œuvres sur papier de Picasso à la Royal Academy of Arts de Londres. "Picasso and Paper" rassemble plus de 300 œuvres réalisées sur papier au cours des 80 années de carrière du maître. Certains chefs-d’œuvre rares sont présentés aux côtés de peintures et de sculptures partageant de forts liens.