Décès de la sculptrice Claude Lalanne

La sculptrice Claude Lalanne qui formait avec son mari François-Xavier, décédé en 2008, un célèbre duo artistique produisant des œuvres inspirées par la nature, est décédée dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé à l'AFP son galeriste et ami Jean-Gabriel Mitterrand.

Claude Lalanne qui était âgée de 95 ans, s'est éteinte mercredi vers 2H du matin à l'hôpital de Fontainebleau, des suites d'un accident vasculaire cérébral massif.

"La personnalité de Claude Lalanne était construite comme une forteresse contre le mauvais goût et la prétention. Elle chassait avec humeur, et humour, la médiocrité et ne laissait aucune chance aux exégètes des soi-disant avant-gardes comme aux modes artistiques passagères", a souligné Jean-Gabriel Mitterrand dans un communiqué.

Un de ses sculptures les plus connues est "L'homme à la tête de chou", réalisée en 1968 et qui inspira à Serge Gainsbourg son album-concept éponyme en 1976.

"Claude Lalanne avait la simplicité des artistes qui font les choses de leurs mains et construisent un monde poétique à eux sans se préoccuper d'autre chose", a ajouté le galeriste.

La sculptrice qui travaillait encore à son atelier en fin de semaine dernière, avait étudié l'architecture à l'école des Beaux Arts puis aux Arts décoratifs de Paris.

Le duo de sculpteurs "Les Lalanne" est né de sa rencontre avec François-Xavier Lalanne dans une galerie en 1952. Il devint son mari et partenaire artistique.

Née en 1924, Claude Lalanne, connue pour son oeuvre personnelle baroque et poétique, a réalisé notamment des pièces inspirées du surréalisme, comme la série des "Pomme bouche".

La vente aux enchères "Bergé-Saint Laurent", en 2009, a marqué l'explosion de la cote des Lalanne : un lot de quinze miroirs de Claude a été adjugé 1,8 million d'euros.

Claude Lalanne a réalisé aussi le "Jardin Lalanne", inauguré en 1986, un jardin d'aventures pour enfants situé aux Halles de Paris et dont la destruction en 2011 avait soulevé de nombreuses contestations.

En 2010, le Musée des Arts décoratifs de Paris a consacré aux Lalanne une grande rétrospective.