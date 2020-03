Décès d'Ulay, plasticien allemand et performeur de l'extrême

Marina Abramović e Ulay - MoMA 2010 - 03/03/2020 Nella retrospettiva al MoMA a lei dedicata, documentata nel film "The Artist is Present" (HBO Documentary Films) di Matthew Akers e Jeff Dupree, l'Abramović è restata per tre mesi, impassibile, seduta su una sedia mentre a turno i visitatori potevano accomodarsi su una sedia di fronte.Tra le persone che si sono sedute di fronte all'artista c'è stato anche il suo compagno storico, Ulay, che ha lavorato insieme a Marina dal 1976 all'89, separandosi da lei con una performance impegnativa: novanta giorni di camminata per dirsi addio sotto la grande muraglia cinese.