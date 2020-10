David Hockey : le Pop Art inspiré par la Normandie

Pommiers en fleurs, maisons à colombages et prés verdoyants : trois ans après une rétrospective présentée au Centre Pompidou, à la Tate de Londres et au Metropolitan de New York, David Hockney, 83 ans, est de retour sous les cimaises avec de nouvelles œuvres célébrant le printemps en Normandie.

Figure majeure du Pop Art, célèbre pour ses œuvres gaies et colorés, l’artiste britannique qui s’est fait souffler l’an dernier par Jeff Koons le titre d’artiste vivant le plus cher du monde, a quitté sa villa de Los Angeles pour vivre désormais dans une ancienne ferme normande au cœur du Pays d’Auge, après un coup de foudre pour la région en octobre 2018.

"Un soir, face au coucher du soleil sur le pont de Normandie et le port du Havre, il s’est dit qu’il viendrait bien s’installer là… Trois jours après, il avait trouvé une maison sans discuter le prix !", raconte Jean Frémon, ami proche et président de la galerie Lelong à Paris, qui présente jusqu’au 23 décembre les peintures et dessins les plus récents de l’artiste, consacrés à cette région.

J’ai voulu représenter l’arrivée du printemps en Normandie. Cela m’a pris environ trois mois, et je pense que c’est la chose la plus excitante que la nature puisse offrir dans cette partie du monde

déclare David Hockney, des propos rapportés dans le catalogue de "Ma Normandie".

Gestes-barrière et distanciation obligent, le vernissage a été annulé, et le maître des couleurs s’est contenté d’un très bref passage à Paris pour valider l’accrochage, avant de regagner son cocon normand.