"Dans les yeux de Van Gogh": l’influence des artistes belges sur l’artiste au Musée Rops

Du 23 octobre au 20 mars 2022, le musée provincial Félicien Rops à Namur aborde avec l’exposition "Dans les yeux de Van Gogh" l’empreinte des artistes belges sur Vincent Van Gogh (1853-1890).

Ses relations seront multiples avec des artistes belges, du moins ceux qu’il estimait particulièrement. Ce fut le cas pour l’artiste namurois Félicien Rops dont il appréciait notamment les caricatures parues dans l'"Uylenspiegel", le journal artistico-littéraire publié à Bruxelles entre 1856 et 1863. Certains affirment que Rops a contribué à l’éclosion de la vocation de Van Gogh en tant qu’artiste.

D’ailleurs, des lithographies et caricatures réalisées par Rops constituent le point de départ de cette exposition où se côtoient des reproductions de dessins de Van Gogh et des œuvres d’artistes que ce dernier a vues et appréciées lors de ses séjours en Belgique entre 1878 et 1881 et au cours des hivers 1885 et 1886.

L’exposition fait également état, sur la base de l’édition en ligne (vangoghletters.org) publiant des lettres de Van Gogh, de ses avis très "nuancés" à propos de certains de ses collègues.

Mais en fin de compte, l’artiste hollandais invite aussi les visiteurs à poser un autre regard sur le patrimoine artistique belge du XIXe siècle.

Parmi les artistes ici exposés figurent Théodore Baron, Anna et son plus jeune frère Eugène Boch, César de Cock, Marie Collart, Auguste Danse, Joseph Coosemans, Charles Degroux, Jacob Jordaens, Jef Lambeaux, Constantin Meunier, Charles Mertens, Emile Wauters et, bien sûr, Félicien Rops.

L’exposition est accessible du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.

Les informations pratiques sont disponibles sur le site web : www.museerops.be.