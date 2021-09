Dans le cadre de la Triennale MAGMA, une exposition collective accueille Jot Fau et le duo mountaincutters au centre Wolubilis

MAGMA, la Triennale d’art contemporain d’Ottignies, Louvain-la-Neuve et Bruxelles reprend ce jeudi 16 septembre. Connues pour interroger notre rapport au monde et mettre en valeur des points de tensions dans notre territoire, les sélections de MAGMA dévoilent les nouvelles pratiques de l’art contemporain. Jusqu’au 28 novembre, c’est plus de 20.000m² d’exposition qui accueilleront 27 artistes, mais aussi des spectacles, des workshops ou des rencontres.

C’est dans ce cadre bien précis que le centre culturel Wolubilis présente les artistes Jot Fau et le duo mountaincutters dans son espace de recherche et de création. Les trois plasticiens s’unissent dans cette exposition collective, avec un focus sur le thème de la fluidité, propre à celui de cette dixième édition de la MAGMA : fluidité de corps, de genre, de représentations physiques ou mentales.