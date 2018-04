Cinq Paul Gauguin mis en vente pour la première fois

Dans le cadre de sa vente d'art impressionniste et moderne organisée le 4 juin prochain, la maison de vente Artcurial proposera cinq oeuvres signées par Paul Gauguin. Celles-ci apparaissent pour la première fois sur le marché de l'art.

Les cinq œuvres sont issues de la collection Favre-Tessier. En effet, c'est la famille Favre et ses descendants qui ont été les seuls à conserver les pièces, réalisées entre 1876 et 1887. Claude Favre était l'ami et le confident du peintre. Ce dernier a peint les portraits des membres de sa famille, qui faisaient aussi bien office de modèles que de conseillers et de soutiens.L'une des toiles majeures de cette collection reste le "Portrait de Claude Antoine Charles Favre" de 1877, estimée entre 180.000 et 250.000€ (225.000 et 310.000$). L'amitié qu'entretenait Gauguin avec Claude Favre, ami de jeunesse du peintre, avait la particularité d'être l'une des rares à ne pas être liée au monde de l'art ou à celui de la finance.

C'est dans les années 1880 que Gauguin se tourne vers son ami pour entreposer ses œuvres dans son petit appartement parisien. A l'époque l'artiste est désargenté suite à l'abandon de son emploi dans la bourse. Il lui trouve un travail, l'héberge et invite son père à poser pour lui. D'ailleurs, le "Portrait de Philibert Favre" (estimé entre 60.000 et 80.000€ et entre 72.000 et 96.000$) a longtemps caché "Le port de Javel" (entre 180.000 et 250.000€ et entre 225.000 et 310.000$), les deux œuvres étant clouées sur le même châssis.