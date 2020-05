Christo devra attendre un an pour emballer l'Arc de triomphe

L’emballage de l’Arc de triomphe de l’Etoile par l’artiste Christo, qui s’annonçait comme l’un des évènements artistiques les plus spectaculaires de la rentrée de septembre à Paris, a été reporté d’un an en raison des incertitudes liées au coronavirus, a annoncé jeudi le Centre des monuments nationaux en France (CMN).

Cette décision a été prise par l’artiste d’origine bulgare vivant à New York, par le CMN et par le Centre Pompidou. L’acte d’empaqueter le célèbre monument parisien aura lieu du 18 septembre au 3 octobre 2021, soit un an exactement après les dates initialement prévues.