Central La Louvière : exposition en duo pour les artistes François Liénard & Daniel Daniel

Le centre culturel Central, connu pour ses expositions et activités innovantes, continue de promouvoir les activités culturelles malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. Si les spectacles, concerts, séances de cinéma sont pour la plupart reportés, certains ateliers et expositions sont cependant maintenus. Central dévoile donc depuis ce dimanche 28 mars une exposition en duo au château Le Gilson de la Louvière : les deux artistes François Liénard et Daniel Daniel y exposent leurs créations, diverses et variées qui invitent à la rêverie.

François Liénard est multitâche : collagiste, poète, activiste, collectionneur… Figure influente dans le monde de l’art Belge, il effectue ses études à l’ERG en 1989 et commence alors les textes et collages. Il devient ensuite professeur d’Histoire de l’Art et conférencier pour diverses Académies des Beaux-Arts. Fan de musique populaire et véritable amoureux de l’image, ses compositions décalées apportent une vision de la réalité qui contraste avec nos représentations préconçues.

Face à lui, Daniel Daniel, artiste inclassable. Créateur multifacette lui aussi, il fait ses études en Gravure et Impressions à l’École supérieure des Arts plastiques et visuels de Mons. Dans sa création, la matière se mêle à l’audiovisuel et affiches ou livres-objets côtoient moteurs électriques et mécanismes bricolés. Le cinéma, la lumière ou le son sont également présents dans le processus artistique de Daniel Daniel, puisque la technologie est au service de ses idées.

Les deux artistes confrontent donc leur réalité graphique et ironique dans cette exposition où se mêlent personnages et figures rêveuses, partisanes d’un réel moins réaliste.