Ce chien, réalisé en quelques minutes par Manet, arrive aux enchères pour la première fois

1000 Jours dans l’Histoire - MANET, LE SECRET - 16/05/2017 Nous sommes le 15 mai 1863, à Paris. Événement dans le monde de l’art. Alors que, depuis quelques jours, a lieu le traditionnel Salon qui expose les meilleurs peintres et sculpteurs du moment, choisis par un jury très sélectif et très peu avant-gardiste, s’ouvre le salon de ceux qui ont été refusés ! C’est la première fois qu’une telle initiative a été prise. Elle est le résultat de la volonté de Napoléon III qui aurait été sensible à l’indignation des « rejetés ». En tous les cas, l’Empereur aurait vu dans cette histoire une carte opportune à jouer. Les méchantes langues parlent du « Salon des croûtes ». Parmi les malchanceux, les jugés « indignes » de faire partie de l’exposition officielle, se trouve Edouard Manet. On peut y voir sa toile baptisée « Le bain » sur laquelle figure une jeune femme nue entre deux hommes habillés.