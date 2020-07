Bruxelles : une œuvre de street art pour un nouveau terrain de basket dans le centre-ville

Une fresque de l’artiste Dema a été inaugurée jeudi après-midi place du Nouveau Marché aux Grains à Bruxelles. Elle a été créée pour mettre en valeur un nouveau terrain de basket-ball qui s’y est installé. Ce projet, "Bball in the sky", a été développé par Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey, un passionné de basket-ball qui a joué comme semi-professionnel au cours de sa jeunesse, et avec le soutien de Benoît Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles.