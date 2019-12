Bruxelles Mobilité cherche des artistes de street art pour embellir la station Simonis

Bruxelles devient-elle la capitale du street art ? - JT 19h30 - 19/09/2017 L'art de la rue occupe une place de plus en plus importante à Bruxelles. Un peu partout, des artistes donnent de la vie aux murs, rendent l'espace public plus vivant. On ne parle pas de graffitis sauvages, mais bien de véritables œuvres d'art, à découvrir en suivant un parcours "street art".