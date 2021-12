Brafa : La 67e édition se tiendra à Brussels Expo en juin 2022

La 67e édition de la foire d’antiquités et d’objets d’art BRAFA (Brussels Art Fair) se tiendra finalement à Brussels Expo au Heysel du dimanche 19 au dimanche 26 juin 2022, ont annoncé mardi les organisateurs. Ces derniers avaient décidé fin novembre de reporter l’événement en raison de la situation sanitaire, sans toutefois annoncer de dates.

L’événement devait au départ se tenir fin janvier mais les restrictions sanitaires induites par la pandémie de Coronavirus ont poussé l’organisation à revoir ses plans. "Le mois de juin, loin de la résurgence du Covid-19 en période hivernale, nous semble être le mois le plus opportun pour organiser la foire dans des conditions optimales et aussi pour permettre aux visiteurs de découvrir les différentes expositions et événements culturels qui se tiendront à ce moment-là en Belgique", explique Harold t’Kint de Roodenbeke, Président de la Brafa, dans un communiqué.