Botticelli vs Basquiat : les maisons de vente sortent le grand jeu

Jean-Michel Basquiat | ARTE - 28/04/2021 L'oeuvre du peintre Jean-Michel Basquiat, mort d'une overdose en 1988 à seulement 27 ans, bat aujourd'hui des records dans les salles de vente. Retour sur le parcours atypique d'un gosse de Brooklyn devenu superstar. Étoile filante de la scène artistique new-yorkaise, Jean-Michel Basquiat, mort d'une overdose en 1988 à seulement 27 ans, est considéré comme l'un des artistes américains les plus influents et les plus prolixes de la fin du XXe siècle. Il a, notamment, fait entrer le graff et la culture de la rue dans les musées. Parmi les milliers de toiles et de dessins qu'il a réalisés, certains se vendent aujourd'hui, trente ans après sa disparition, pour des dizaines de millions de dollars. Attiré par la culture underground post-punk de Basquiat, Andy Warhol a offert au jeune artiste un accès privilégié à la célébrité. Ce documentaire explore son amitié ambivalente avec son mentor, et tente de percer les mystères qui entourent encore son personnage. Basquiat était-il un génie torturé et autodestructeur, à l'instar d'un Van Gogh, ou fut-il entraîné malgré lui dans la spirale mortifère de la gloire et de ses excès ?L'exposition "Basquiat. Boom for Real" est à voir à la Schirn-Kunsthalle de Francfort jusqu'au 27 mai 2018. La Fondation Louis Vuitton à Paris proposera également une rétrospective Basquiat du 3 octobre 2018 au 19 janvier 2019. Documentaire de David Shulman (Royaume-Uni, 2017, 54mn) Disponible jusqu'au 03/06/2021