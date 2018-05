Bordalo II, artiste engagé qui transforme les déchets en art

Cageots cassés, tuyaux usés, poubelles en plastique trouées s'amoncellent dans l'atelier lisboète de l'artiste Bordalo II, qui puise dans ces montagnes de déchets pour créer des sculptures d'animaux surprenantes et alerter sur les dangers de la pollution.

A Lisbonne, sur un bas-relief de 4 m de haut, un raton laveur assemblé à partir de vieux pneus, de pare-chocs et de composants électroniques attire le regard des passants face au Centre culturel de Belém, dans le quartier touristique du même nom.

Bordalo II décore les murs de la capitale portugaise et d'autres villes dans le monde de renards, hiboux, singes ou caméléons monumentaux, hétéroclites et bariolés. "Les animaux sont les personnages auxquels le public s'identifie le plus facilement quand je veux montrer les ravages de notre société sur la nature", confie Artur Bordalo, qui signe ses œuvres Bordalo II en hommage à son grand-père, le peintre Artur Real Bordalo, décédé l'an dernier à 91 ans.

"Dans mon travail, j'utilise les matériaux qui détruisent" les animaux, raconte à l'AFP cet artiste militant de 31 ans tandis que, perceuse à la main, il accroche un dernier morceau de plastique jaune, découpé dans un couvercle de poubelle, pour représenter la patte d'un rongeur.

Avec son sweat à capuche gris et son pantalon de jogging laissant apparaître des tatouages sur les mollets, le jeune homme barbu et aux cheveux bruns en pagaille affiche une style décontracté au milieu de ce bric-à-brac d'objets récupérés dans des casses et dans les déchetteries de la capitale.