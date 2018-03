Big Bangers, de David De Beyter à la BIP

La Biennale de l’Image Possible, organisée par le Centre culturel de Liège, les Chiroux, présente son exposition phare à la Boverie.

Fluo noir repose sur une tension entre les états critiques du monde et le désir de transformer le chaos en des images possibles à l’énergie positive. David De Beyter s’intéresse à des communautés alternatives de "Big Bangers", en marge des auto-cross. Les membres pratiquent le crash de voitures pour le pur plaisir de la destruction dans une énergie punk et sans discours critique. David De Beyter traque des moments esthétiques au cœur de ces scènes de destruction par la photo, la vidéo, le son et la sculpture, car il insère des carcasses de voitures au sein de ses installations.