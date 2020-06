"Beyond Bruegel", l'exposition immersive prolongée jusqu'au 28 juin

L'exposition "Beyond Bruegel", qui se tient au Palais de la Dynastie à Bruxelles, propose une expérience artistique immersive en mêlant nouvelles technologies et œuvres classiques du maître flamand, Pieter Bruegel l'Ancien. Elle est organisée afin de célébrer les 450 ans de la mort de l'artiste.

L'exposition a été prolongée jusqu'au 28 juin, et la réouverture du Palais de la Dynastie obéit aux règles sanitaires recommandées à tous les musées. Plus d'infos sur le site officiel de l'expo.

Les spectateurs pourront découvrir les œuvres du maître flamand de la Renaissance au travers de diverses animations. L'exposition propose tout d'abord une mise en scène multimédias autour des principaux thèmes que Bruegel aimait représenter dans ses tableaux, tel que les démons, la fête ou encore la religion.

Des vidéos animées accompagnent ensuite les visiteurs vers une salle dans laquelle sont projetées les principales œuvres de Bruegel sur 360 degrés. La projection est accompagnée d'explications sur la vie de l'artiste ainsi que de sons et de musique.

"Cette expérience unique fait appel à tous les sens du visiteur. L'exposition propose une réflexion profonde sur le peintre", explique une des responsables de l’événement.

L'exposition se déroule dans le Palais de la Dynastie, réaménagé pour l'occasion par l'organisateur d’événements anversois Plein Publiek. Elle a été créée grâce à la collaboration entre le spécialiste de Bruegel, Manfred Sellink, et l'équipe anversoise spécialisée en animation, CREATE.be.

Toerisme Vlaanderen est à l'origine du projet. Tout au long de l'année 2019, différentes expositions et événements sont organisés en Flandre et à Bruxelles, comme "Bruegel. Unseen Masterpieces" aux musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ou encore "Bruegel en noir et blanc" à la Bibliothèque royale.