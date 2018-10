Bernard Villers, de la couleur avant toute chose

Défense et Illustration de la couleur, l’œuvre de Bernard Villers manifeste la couleur.

De la couleur avant toute chose pourrait être le manifeste de l’artiste qui depuis un demi-siècle en fait le sujet de son travail. La couleur a besoin d’un support pour se manifester : la toile ou le lattis de bois, le cageot ou la palette, le tiroir aux parois rabattues ou autres objets trouvés.

Le livre est aussi un support et une oeuvre. En 1976, Bernard Villers fonde les éditions Le Remorqueur. L’objet d’art devient multiple et accessible à un large public. Les commissaires Cécile Vandernoot et Daniel Dutrieux ont opéré un choix dans la production de l’artiste.

L’exposition présentée au Botanique à Bruxelles jusqu’au 28 octobre peut être perçue comme une vaste installation d’une éclatante sobriété, un chant à la couleur indissociable de la lumière. La simplicité et la clarté de l’œuvre rejoignent l’évidence philosophique de l’art concret.