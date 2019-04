Banksy engagé pour la planète ? A Londres, une nouvelle oeuvre lui est attribuée

Banksy révèle en vidéo comment il a piégé son tableau - 04/02/2019 Une toile du mystérieux et facétieux #Banksy s'est partiellement auto-détruite vendredi soir devant un public médusé juste après avoir été vendue aux enchères pour plus d'un million d'euros chez Sotheby's à #Londres. ----- Abonnez-vous à la chaîne YouTube du HuffPost dès maintenant : https://www.youtube.com/c/lehuffpost Pour plus de contenu du HuffPost: Web: https://www.huffingtonpost.fr/ Facebook: https://www.facebook.com/LeHuffPost/ Twitter: https://twitter.com/LeHuffPost Instagram: https://www.instagram.com/lehuffpost/ Pour recevoir gratuitement notre newsletter quotidienne: https://www.huffingtonpost.fr/newsletter/default/