Banksy, bientôt exposé à Bruxelles

Le Mug d’ouverture - Focus sur le documentaire "Banksy most wanted " - 15/10/2020 Rencontre avec Aurélia Rouvier pour son documentaire « Banksy most wanted » qu’elle a co-réalisé avec Seamus Haley à découvrir ce jeudi à 21h30 sur La Une dans Doc Shot. Banksy est un nom qui vous est familier, mais derrière ce nom se cache une multitude d'histoires, d'œuvres d'art, de cascades, de déclarations politiques et d'identités, menant à l'une des plus grandes questions sans réponse du monde de l'art : qui est Banksy ? Grâce à son anonymat, les gens ont pu, depuis plus de 25 ans, revendiquer son travail, légalement ou émotionnellement, et fantasmer sur qui se cache derrière ce nom.