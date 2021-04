Balkan Trafik : L'artiste croate ojoMAGico inaugure une fresque à Bruxelles

Une fresque de l'artiste croate ojoMAGico, de son vrai nom Jadranka Lackovic, a été inaugurée vendredi, quai de la Houille dans le centre de Bruxelles, à l'occasion du festival "Balkan Trafik!". Elle a été intégrée dans le parcours street art de la Ville de Bruxelles.

L'œuvre se compose de poissons qui nagent dans le ciel bruxellois. L'artiste, diplômée de l'Académie des arts appliqués de Rijeka, est co-fondatrice d'ArtMašina, un studio de création pour l'apprentissage informel des techniques artistiques et la promotion de la culture visuelle dans la vie quotidienne. Jadranka Lackovic a créé la marque ojoMAGico, qu'elle utilise pour ses travaux dans le domaine de la peinture appliquée, notamment pour des peintures murales ou des illustrations.

La 15e édition du festival Balkan Trafik! s'est ouverte mercredi dans une version en ligne présentée par l'intermédiaire d'une application mobile et d'un site web. Elle se refermera dimanche.

plus d'infos sur le festival

La diversité de la culture des Balkans est mise en lumière à travers une multitude de disciplines artistiques, mais aussi six débats internationaux avec les décideurs européens et la société civile. Il y a également des concerts en live streaming, des contenus exclusifs comme la série documentaire "Balkan What!" et des informations du "Courrier des Balkans", de l'Euronews/Balkan ou encore de l'Osservatorio Balcani.

Le photographe Klaus Reimer expose au Point Culture Le Delta à Namur une série de photos en noir et blanc prises dans le village Clejani, il y a plus de 30 ans, à environ 30 kilomètres de Bucarest en Roumanie.

Le pass, vendu au prix de 9,99 euros, permet de regarder tous les concerts en livestreaming.