Bacon Giacometti

Alberto Giacometti (1901–1966) et Francis Bacon (1909–1992), deux artistes et deux amis mais que tout sépare.

Comme à son habitude, la Fondation Beyeler propose une exposition très qualitative tant par le choix des pièces que par son accrochage.

Dès le début de l’exposition, les biographies et quelques documents et/ou photographies des deux artistes sont face à face nous menant vers le Nez de A. Giaccometti, au côté la Tête VI de F. Bacon. Un dialogue très fort nait entre cette sculpture suspendue à une cage dont le long nez en dépasse et cette peinture du pape hurlant enfermé dans une cage, sous le poids des contraintes. Ce sujet, dont l’artiste fit une quantité de variations, remonte de l’obsession de Bacon pour le Portrait du Pape Innocent X peint en 1650 par Diego Velázquez.

Dans la salle suivante intitulée Isabel, on découvre une très belle sculpture, Femme au Chariot, qui représente Isabelle Rawsthorne, amie de Giacometti, telle que l’avait aperçu son ami au loin dans la rue. Cette pièce presque grandeur nature, est un tournant important dans son œuvre qui l’amènera à ces sculptures filiformes et étirées.

Dans la salle 5 se dressent de très beaux portraits et sculptures d’Annette Arm, l’épouse de Giacometti, rencontrée en 1943 à Genève qui font face aux études du portrait criant du Pape de Bacon.

On termine l’exposition par la salle 9 qui est une reconstitution des ateliers des deux artistes à l’échelle 1 :1 par un système de projections de photographies prises par de célèbres photographes tels que René Burri, Sabine Weiss, Robert Doisneau ou Ernst Scheideggen pour l’atelier de Giacometti. Et pour Bacon, 15 clichés de son atelier après sa mort par le photographe Perry Ogden. Son atelier était un univers chaotique dont le sol était recouvert de plusieurs couches de photos, images, magazines et livres qui lui servaient de sources importantes d’inspiration ; quant aux murs, ils sont recouverts de taches de mélanges de peinture.

Cette exposition a été réalisée avec la collaboration de la Fondation Giacometti de Paris et curaté par Catherine Grenier, Michael Peppiatt et Ulf Küster.